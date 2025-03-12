Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновска-Давковой - ФОТО

12 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью, на встрече Сахиба Гафарова отметила особую роль визитов и встреч высокого уровня в развитии политических связей между двумя странами. Она выразила уверенность в том, что этот визит придаст мощный импульс дальнейшему расширению отношений между нашими странами.

В ходе беседы было отмечено, что сегодня имеются хорошие перспективы для укрепления связей и развития сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других сферах.

Выразив удовлетворение пребыванием в Баку, Президент Северной Македонии назвала Азербайджан дружественной и близкой страной. Она отметила, что ее страна придает большое значение развитию связей с Азербайджаном.

Высокая гостья поделилась своими впечатлениями о состоявшейся в рамках визита встрече с Президентом Ильхамом Алиевым. Она высказала свое мнение о перспективах перехода на зеленую энергию, работе, проделанной Азербайджаном в этой области, существенном вкладе в этот процесс конференции COP29 и XII Глобального Бакинского форума.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что одним из факторов, оказывающих положительное и значительное влияние на двусторонние и многосторонние отношения, является взаимодействие между парламентами. В этой связи отмечена важность дальнейшего расширения отношений между законодательными органами, в том числе усиления сотрудничества в рамках международных парламентских организаций.

С.Гафарова проинформировала гостью о ходе мирного процесса с Арменией после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации, роли нашей страны в обеспечении энергетической безопасности европейских стран.

На встрече было отмечено значение сотрудничества в сферах образования и культуры. Было подчеркнуто, что сотрудничество в гуманитарной сфере вносит важный вклад в укрепление связей между нашими странами и народами.

Президент Гордана Силяновска-Давкова отметила наличие у Азербайджана богатого культурного наследия.

На встрече также были обсуждены другие темы, представляющие взаимный интерес.