В Баку арестованы лица, избившие водителя и повредившие его автомобиль - ВИДЕО

В Баку арестованы лица, избившие водителя и повредившие его автомобиль.

По уголовному делу о хулиганстве группой лиц, нанесших телесные повреждения водителю автомобиля марки Chevrolet и умышленно повредивших его транспортное средство на территории поселка Бинагади одноименного района столицы вынесено решение.

В отношении задержанных полицией обвиняемых в совершении преступления Натига Мустафакямалова, Вахида Джавадова, Назима Рахманова и Азера Захидли была применена мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Источник: Report