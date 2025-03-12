В Баку арестованы лица, избившие водителя и повредившие его автомобиль - ВИДЕО
В Баку арестованы лица, избившие водителя и повредившие его автомобиль.
По уголовному делу о хулиганстве группой лиц, нанесших телесные повреждения водителю автомобиля марки Chevrolet и умышленно повредивших его транспортное средство на территории поселка Бинагади одноименного района столицы вынесено решение.
В отношении задержанных полицией обвиняемых в совершении преступления Натига Мустафакямалова, Вахида Джавадова, Назима Рахманова и Азера Захидли была применена мера пресечения в виде ареста.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Источник: Report
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