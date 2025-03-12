Бронированная медицинская машина, носящая имя Хокумы Алиевой, будет направлена в зону миротворческой деятельности - ФОТО

Бронированная медицинская машина, произведенная на предприятии в Казахстане, названа в честь Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - погибшей бортпроводницы самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау в декабре прошлого года.

Как сообщает Trend, инициатором этого решения стал основатель компании «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» Айбек Барыс, на предприятии которого было произведено транспортное средство.

Представители аппарата военного атташе Азербайджана в Казахстане посетили предприятие, где была произведена бронированная медицинская машина.

Технический директор предприятия Мухтар Альмуханов сообщил, что планируется направить в апреле этого года бронированную машину в зону миротворческой деятельности за рубежом.

Как сообщил инженер проекта Олжасбек Карткужаков, это второй такой образец, но первый, который получил имя Хокумы Алиевой.

«Первый образец в прошлом году был отправлен для выполнения миротворческой миссии на Голанские высоты», - сказал он.

По его словам, существенных изменений в конструкцию машины не внесено, однако она была доработана под санитарный автомобиль в соответствии с потребностью медицинского управления министерства обороны Республики Казахстан.

«Это медицинский автомобиль на базе бронированной колесной машины «Арлан». Он имеет две конфигурации: может перевозить либо шестерых легкораненых, либо же двух тяжело- и трех легкораненых», - отметил инженер.

Он добавил, что данная машина способна выдержать взрыв мины с тротиловым эквивалентом 8 килограммов.

ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» - крупнейшее предприятие в Центральной Азии по выпуску современных бронированных колесных машин. Оно обладает инновационной технологией, которая позволяет выпускать бронированные машины с усиленной противоминной защитой по типу MRAP.