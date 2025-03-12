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В Баку состоялось открытие художественной выставки азербайджанских художниц «Цвета Европы» - ФОТО

First News Media21:30 - Сегодня
В Баку состоялось открытие художественной выставки азербайджанских художниц «Цвета Европы» - ФОТО

Представительство Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане запустило новую кампанию под лозунгом «Сильная женщина – сильное общество», приуроченную к Международному женскому дню.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках мероприятия также состоялось открытие художественной выставки азербайджанских художниц «Цвета Европы» и экспозиции «Выдающиеся польские женщины», организованной посольством Польши в Баку.

Цель кампании – повысить осведомленность о международном прогрессе в области гендерных равенства и паритета. Кроме того, инициативы ЕС по борьбе с гендерным неравенством будут освещаться посредством онлайн-каналов и мероприятий.

Выступивший на мероприятии посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко отметил, что расширение гендерного равенства способствует построению более сильного общества. По его словам, стратегия ЕС по гендерному равенству направлена на ликвидацию гендерного насилия, борьбу со стереотипами, устранение гендерного разрыва на рынке труда, обеспечение равного участия женщин в различных секторах экономики, а также достижение гендерного баланса в процессе принятия решений и политике.

Благодаря партнерству ЕС и Азербайджана реализовано множество финансируемых ЕС проектов, от которых уже получили пользу женщины и девочки. В ходе мероприятия несколько участников этих инициатив поделились своим опытом, рассказали о преодолении трудностей и дали полезные советы для достижения успеха.

Юрист, спортсменка и член исполнительного комитета Паралимпийского комитета Азербайджана Вусаля Керимова рассказала о том, как в 15 лет потеряла способность ходить из-за травмы, но впоследствии добилась значительных успехов в жизни.

Участница проекта «Разминирование» Самая Ахмедли рассказала о том, как, работая преподавателем в Бакинском государственном университете, увидела объявление ANAMA и решила присоединиться к этой важной инициативе.

Участник проекта «Школа отцов» Араз Бабаев в своем выступлении рассказал о проведенных в Лянкяране мероприятиях, направленных на укрепление семейных связей между отцами и детьми.

Первый секретарь политико-экономического отдела посольства Польши в Азербайджане Катажина Пясецка подчеркнула, что женщины должны всегда поддерживать друг друга.

Участница проекта EU4Lankaran Рафтара Шукюрова рассказала о значимости деятельности женщин во всех сферах, включая сельское хозяйство.

Одним из ключевых моментов мероприятия стало открытие художественной выставки «Цвета Европы», на которой были представлены работы 25 художниц из Баку и регионов Азербайджана.

В заключение Петер Михалко выразил благодарность художницам, а также участникам и партнерам, которые прилагают усилия для расширения прав женщин и преодоления гендерных стереотипов. Он вручил им сертификаты в знак признания их вклада.

Затем Петер Михалко пригласил всех гостей на совместный ифтар.

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