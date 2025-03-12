Приобретая автомобиль Maserati в честь праздника Новруз, клиенты получают ювелирный купон от бренда Damiani на сумму до 5000 AZN!​ - ФОТО

Maserati представляет эксклюзивную праздничную кампанию к Новруз байрамы для женщин!

Выберите незабываемый подарок для своих близких от Maserati и ощутите роскошь вместе с Damiani.​ Эта инициатива Maserati отражает подход, подчеркивающий силу, красоту и изящество женщин. Maserati — это не просто автомобиль, это - стиль, роскошь и незабываемый опыт.​

Maserati Azerbaijan предлагает специальные предложения на модели 2024 года. Maserati Grecale, GranTurismo, MC20 и другие модели теперь доступны по более выгодным условиям.​

Новый официальный дилерский центр Maserati начал свою деятельность в декабре 2023 года по адресу: проспект Гейдара Алиева, 191. Этот центр объединяет премиальные продажи и техническое обслуживание для роскошных автомобилей.​

В просторном шоуруме площадью 500 м² клиенты могут ознакомиться с моделями Maserati, пройти тест-драйв и получить консультации по индивидуальной конфигурации автомобиля. Кроме того, сертифицированные сервисные услуги позволяют сохранить оригинальность и идеальное техническое состояние вашего автомобиля.​

Изысканным дополнением этой кампании является уникальное ювелирное искусство Damiani. С 1924 года Damiani является символом итальянского ювелирного искусства, выделяясь смелыми дизайнами, превосходным мастерством и редкими бриллиантами. Откройте для себя эксклюзивную коллекцию Damiani, представленную в Emporium, и поднимитесь на вершину изысканного искусства и роскоши.​

Почувствуйте скорость с Maserati и изящество с Damiani — ощутите роскошь этого Новруза!

​Для всех вопросов, связанных с Maserati, связывайтесь по номеру *5888.​

Адрес: Баку, проспект Гейдара Алиева, 191.

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