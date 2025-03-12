В Кюрдамире поезд сбил выбежавшего на пути мужчину

Сегодня около 19:00 вблизи села Гарабуджак Кюрдамирского района скорый пассажирский поезд, следовавший по маршруту Баку-Агстафа, сбил человека.

Об этом сообщили Report из ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, мужчина неожиданно выбежал на пути, несмотря на экстренное торможение, предпринятое машинистом, из-за малого расстояния столкновение оказалось неизбежным, человек скончался от полученных травм.

"АЖД выражает глубокие соболезнования семье покойного и вновь призывает людей переходить железнодорожные пути только в установленных местах и пешеходных переходах, избегать действий, которые могут подвергнуть их жизни риску. Соблюдение правил является обязанностью каждого гражданина, и их нарушение влечет за собой административную ответственность", - указали в ЗАО.

По данным верхнеширванского бюро Report, погибшим является Багиров Фамиль Зейнал оглу, 1980 года рождения.