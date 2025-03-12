 В Кюрдамире поезд сбил выбежавшего на пути мужчину | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Кюрдамире поезд сбил выбежавшего на пути мужчину

First News Media22:20 - 12 / 03 / 2025
В Кюрдамире поезд сбил выбежавшего на пути мужчину

Сегодня около 19:00 вблизи села Гарабуджак Кюрдамирского района скорый пассажирский поезд, следовавший по маршруту Баку-Агстафа, сбил человека.

Об этом сообщили Report из ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, мужчина неожиданно выбежал на пути, несмотря на экстренное торможение, предпринятое машинистом, из-за малого расстояния столкновение оказалось неизбежным, человек скончался от полученных травм.

"АЖД выражает глубокие соболезнования семье покойного и вновь призывает людей переходить железнодорожные пути только в установленных местах и пешеходных переходах, избегать действий, которые могут подвергнуть их жизни риску. Соблюдение правил является обязанностью каждого гражданина, и их нарушение влечет за собой административную ответственность", - указали в ЗАО.

По данным верхнеширванского бюро Report, погибшим является Багиров Фамиль Зейнал оглу, 1980 года рождения.

Поделиться:
271

Актуально

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Общество

Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Исмайыллинский район - ФОТО

Политика

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с визитом в Азербайджан

Спорт

Чемпионат Европы: Еще одна азербайджанская женщина-борец завоевала золотую ...

Общество

Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Исмайыллинский район - ФОТО

В Кюрдамире поезд сбил выбежавшего на пути мужчину

В Баку состоялось открытие художественной выставки азербайджанских художниц «Цвета Европы» - ФОТО

Бронированная медицинская машина, носящая имя Хокумы Алиевой, будет направлена в зону миротворческой деятельности - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – Физули: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Названа причина аварии автобуса без водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой

Последние новости

Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Исмайыллинский район - ФОТО

Сегодня, 00:35

Трамп заявил, что Зеленский ранее не хотел мира, но теперь согласился

12 / 03 / 2025, 23:55

Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира в Баку

12 / 03 / 2025, 23:45

Сахиба Гафарова: Между парламентами Азербайджана и Китая сложилось эффективное сотрудничество - ФОТО

12 / 03 / 2025, 23:30

Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой

12 / 03 / 2025, 23:15

Трамп признал, что НАТО ведет против РФ войну на Украине

12 / 03 / 2025, 23:00

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

12 / 03 / 2025, 22:45

На торжественной церемонии поднят обновленный флаг Организации тюркских государств

12 / 03 / 2025, 22:35

В Кюрдамире поезд сбил выбежавшего на пути мужчину

12 / 03 / 2025, 22:20

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с визитом в Азербайджан

12 / 03 / 2025, 22:00

Чемпионат Европы: Еще одна азербайджанская женщина-борец завоевала золотую медаль

12 / 03 / 2025, 21:50

Президент Албании прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО

12 / 03 / 2025, 21:35

В Баку состоялось открытие художественной выставки азербайджанских художниц «Цвета Европы» - ФОТО

12 / 03 / 2025, 21:30

Бронированная медицинская машина, носящая имя Хокумы Алиевой, будет направлена в зону миротворческой деятельности - ФОТО

12 / 03 / 2025, 21:15

Назначен новый заместитель председателя Государственного таможенного комитета

12 / 03 / 2025, 21:00

Самолет с арестованным экс-президентом Филиппин прилетел в Нидерланды

12 / 03 / 2025, 20:55

Трамп сообщил, что американские эмиссары едут в Москву обсуждать прекращение огня на Украине

12 / 03 / 2025, 20:45

AFP: все заложники из захваченного в Пакистане поезда освобождены - ОБНОВЛЕНО

12 / 03 / 2025, 20:30

Экс-футболист сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» прибыл в Баку

12 / 03 / 2025, 20:10

В Баку арестованы лица, избившие водителя и повредившие его автомобиль - ВИДЕО

12 / 03 / 2025, 19:55
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00