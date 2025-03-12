Лавров: Москва открыта ко встрече РФ, США и КНР по ядерной безопасности

Россия открыта к идее президента США Дональда Трампа о встрече РФ, США и КНР для обсуждения вопросов ядерной безопасности, если китайской стороне это интересно.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам.

«Дональд Трамп уже заявлял о желании организовать встречу трех стран - США, Китая и России, чтобы обсудить ядерное оружие и вопросы безопасности, - сказал Лавров. - Мы открыты для любого формата, основанного на взаимном уважении, равенстве и отказе от предопределенных решений. Если нашим китайским друзьям это интересно, решение за ними».

По словам главы МИД РФ, это «не отменяет важности российско-американского диалога по стратегической стабильности».

«Дональд Трамп и его администрация неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении подобного рода дискуссий. Президент [России] Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что это именно та область, за которую мы несем особую ответственность в свете того, что через год истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», - обратил внимание министр.

Лавров отметил, что этот подход разительно контрастирует с предыдущим, которого придерживалась администрация Джо Байдена. «Они говорили, мол, давайте возобновим выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, - цитирует министр. - Вот только разрешите нам посетить некоторые из ваших ядерных объектов. Мы им в ответ: «Вы нас объявили врагами, заявили о желании нанести стратегическое поражение России». Они ответили, что это так, но, дескать, это не исключает проведения тактических и технических визитов».

«Позиция Дональда Трампа заключается в том, что какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну. А если есть совпадающие интересы, то надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное», - отметил министр иностранных дел России.

Источник: ТАСС