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В Баку открылась детская выставка «Наш зеленый мир» в рамках фестиваля FantazEU - ФОТО

First News Media11:23 - Сегодня
В Баку открылась детская выставка «Наш зеленый мир» в рамках фестиваля FantazEU - ФОТО

В рамках культурного фестиваля FantazEU состоялось открытие детской художественной выставки «Наш зеленый мир».

Мероприятие прошло в Ambassadors’ Cultural Club при поддержке Европейского союза и Arts Council Azerbaijan, собрав юных художников и представителей дипломатического корпуса.

Куратором выставки выступила Сона Гулиева. В проекте приняли участие учащиеся двух детских художественных школ, представившие свои работы, посвященные экологии и сохранению природы.

С приветственной речью на открытии выступил посол Европейского союза в Азербайджане Петр Михалко, отметив, что это одна из самых впечатляющих выставок, которые он видел за годы своей работы в стране.

«Мы живем на этой планете вместе, и она — наш общий дом. Именно поэтому было решено организовать выставку, посвященную нашему зеленому миру. Удивительно видеть взгляд детей на окружающую среду, ведь они воспринимают реальность такой, какая она есть, и передают ее через искусство. Наша ответственность — обеспечить им светлое будущее. Их работы отражают не только то, каким они видят мир сейчас, но и каким хотят его видеть. Вдохновляясь их восприятием, мы должны стремиться к сохранению нашей планеты», - сказал он.

Посол выразил благодарность Arts Council Azerbaijan и детским художественным школам за их вклад в развитие творчества и экологического воспитания молодежи. Он также подчеркнул высокий уровень представленных работ и отметил, что подобные инициативы способствуют культурному обмену и осознанию важности защиты окружающей среды.

В выставке приняли участие юные художники Фарай Муршудлу, Амина Джабарли, Амина Мирзалиева, Сурая Мамедли, Амин Мирзалиев, Нигяр Махмудбекова, Евангелина Лисанова, Назим Мамедли, Фидан Аббасалиева, Эланур Нифталиева, Амина Джайменди, Сафийя Джайменди, Ибрагим Зейналлы, Хокума Султан Амирли, Аида Джафарова, Милана Алиева, Марьям Алиева, Магсуд Алиев, Умид Габибов, Эльвира Алиева, Айла Асадова, Марьям Эджо Шахин.

Фестиваль FantazEU, направленный на сохранение культурного наследия и развитие международного сотрудничества, продолжит радовать зрителей разнообразными мероприятиями, посвященными искусству, экологии и традициям.

Информационная поддержка: Artnews.az, 1news.az, Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Azertac.az.

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