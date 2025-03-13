Генерал армянской армии: В таборе, называемом «Дашнак», воевавшего против Азербайджана, были и граждане Армении
13 марта на продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе обвиняемый гражданин Республики Армения Давит Манукян, родившийся и прописанный там, военнослужащий вооруженных сил Армении, имеющий высшее воинское звание генерал-майора, признал, что командиром особого военного батальона «Шуши», воевавшего против Азербайджанского государства в Карабахе, был Жирайр Сефилян.
Отвечая на вопросы, Д. Манукян сказал, что ему не было известно о том, что Ж. Сефилян родился в столице Ливана Бейруте: «Он прибыл из «Западной Армении», но являлся гражданином Армении».
По его словам, табор, называемый «Дашнак», воевавший против Азербайджана в Карабахе, состоял из отрядов.
«В их составе были выходцы из Карабаха и граждане Армении», - добавил он.
Источник: АЗЕРТАДЖ