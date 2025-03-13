Хикмет Гаджиев о Минской группе: Ее восстановление — утопия

Сегодня в Минской группе нет никакой необходимости.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.

«Если взглянуть на претензии Армении к Азербайджану, то Армения, как мы видим сегодня, с поддержкой некоторых своих покровителей пытается сохранить Минскую группу, которая является инструментом прошлого, устаревшей структурой, не имеющей никакой функции. Сегодня в Минской группе нет никакой необходимости, она не может существовать. Если кто-то пытается восстановить Минскую группу, то это лишь утопические мысли», — сказал Х.Гаджиев.