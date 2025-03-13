Кремль о перемирии: Это всего лишь тактическая пауза для Украины

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что изложил помощнику американского лидера по нацбезопасности Майку Уолтцу позицию России о необходимости долгосрочного урегулирования в Украине.

Об этом представитель Кремля рассказал в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».

«Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего», - сказал представитель Кремля.

«Мы считаем, что наша цель все-таки - долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей стороны, наши озабоченности известны. Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», - подчеркнул Ушаков.

Источник: ТАСС