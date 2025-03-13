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Что скрывает ложь: Стратегическая декларация Армении и Нидерландов - так ли уж она «невинна», как это пытаются преподнести?

Фарида Багирова17:55 - Сегодня
Что скрывает ложь: Стратегическая декларация Армении и Нидерландов - так ли уж она «невинна», как это пытаются преподнести?

На фоне судьбоносных процессов на мировой арене Армения пытается продвигать собственные интересы, ища поддержки покровителей на самых разных континентах, от Азии до Европы.

При этом, интересы эти далеко не миролюбивые, а основаны на реваншистских надеждах.

Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, вернувшись из Индии, где на днях находился с официальным визитом и заявил о заинтересованности Иревана в закупках индийских вооружений, подписал 12 марта Декларацию о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Нидерландами. Документ был подписан в рамках визита в Армению главы МИД Нидерландов Каспара Вельдкампа.

Как сообщают армянские СМИ, на совместной пресс-конференции Арарат Мирзоян заявил, что «документ охватывает многочисленные сферы, предполагает укрепление политических и экономических связей, развитие инфраструктур, сотрудничество в сфере кибербезопасности, в том числе борьбу с гибридными опасностями, верховенство права, и, что не менее важно, контакты между людьми». Также отмечается «содействие усилиям для установления мира и стабильности на Южном Кавказе на основании суверенитета стран, принципа неприкосновенности границ, неприменении силы».

В свою очередь, Каспар Вельдкамп, сообщив о скором открытии посольства в Иреване, отметил, что подписание подобного документа для Нидерландов – «событие выдающееся, и отражает отношение к РА». По его словам, документ не предполагает сотрудничество в военной сфере, тем более поставки вооружений. Стратегическое партнерство не направлено против кого-то, не против Азербайджана и Турции, поспешил уточнить голландский министр.

И вот тут возникает очень интересный вопрос: с чего это вдруг Вельдкамп заговорил о том, чего соглашение не предусматривает? Эта деталь уже сама по себе вызывает подозрения в том, что здесь дело нечисто, особенно с учетом отраженного в документе взаимодействия в «содействии усилиям для установления мира и стабильности на Южном Кавказе».

Впрочем, в Азербайджане прекрасно знают, что именно Армения и ее благодетели подразумевают под этим выражением. Если говорить конкретно о благодетелях европейских, то на ум в первую очередь приходят шпионы из EUMA, которые под якобы «гражданским» характером своей миссии, весьма активно занимаются сбором разведданных. И, кстати говоря, в последнее время евронаблюдатели значительно участили «визиты» к определенным участкам армяно-азербайджанской границы, демонстративно разглядывая в бинокль нашу территорию.

И вот что интересно: сегодня зону деятельности EUMA посетил никто иной, как Каспар Вельдкамп.

Публикация об этом вместе с фотографиями размещена в аккаунте миссии наблюдателей ЕС в Армении в соцсети X. В ней, в частности, говорится, что министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп и возглавляемая им делегация в сопровождении миссии наблюдателей Евросоюза побывал на армяно-азербайджанской границе. «Большая честь принимать министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, посла Нидерландов в Армении Марике Монрой-Винтер и делегацию, посетившую Армению», - отмечается в записи.

Любопытно, как этот визит соотносится с декларированными в вышеуказанном соглашении положениями?

Ведь, даже если допустить, что в документе действительно отсутствует военный элемент и он «не направлен против Азербайджана и Турции», а за его подписанием стоят искренние устремления к «установлению мира и стабильности на Южном Кавказе», то как воспринимать приезд Вельдкампа на границу и его пристальные взгляды в сторону территории Азербайджана? Это провокационное посещение - еще одно доказательство того, что, и армянская, и нидерландская сторона лукавили, рассказывая о целях соглашения. Что-что, а мирному развитию региона оно уж точно не служит, даже если и без военного компонента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ясно и однозначно выражал свое отношение к подобным визитам и деятельности EUMA в целом: «Эти, как говорится, постыдные демонстрации биноклевых действий, когда они надевают какие-то полувоенные одежды, сапоги и ходят туда, как какие-то бойцы. Не хочется, как говорится, показывать, с какой скоростью они могут бежать оттуда, если кто-то случайно чихнет на азербайджанской территории, но просто уже руки чешутся. Поэтому мы до них довели, что прекратите эти биноклевые шоу, и они потом обходятся уже, как говорится, без... Хотя недавно Президент одной европейской страны позволил себе вот такое хамское поведение - рассматривать Азербайджан в бинокль. А что он не увидел здесь, в Баку, когда был за неделю до этого и попросил встречу со мной? Если ему надо было посмотреть, я бы его отправил в Карабах, он бы посмотрел бы на горы. Это же, понимаете, демонстрация. Это же не просто. Это отношение.

Смотришь в бинокль как на врага. Если так вы относитесь к Азербайджану, ну, а как мы можем относиться?» Президент Ильхам Алиев имел в виду главу Польши Анджея Дуду. «То, чего добился Европейский Союз в прошлом году, то, что он был полностью отстранен от процесса нормализации азербайджано-армянского трека», - заявил азербайджанский лидер в интервью местным телеканалам 7 января этого года.

Возвращаясь к сегодняшним шагам Нидерландов, надо отметить, что ничего особенно удивительного в них нет, если принять внимание то, с какой теплотой описывал отношение своей страны к Армении министр Вельдкамп.

В этом контексте показательны и антиазербайджанские и антитурецкие резолюции, принятые нидерландским парламентом в первые дни после окончания Второй Карабахской войны. В то время проармянские депутаты в особенности из числа сторонников ультраправой и фашистской идеологии инициировали проекты резолюций с лживыми утверждениями о якобы принимавших участие в боях мифических «сирийских боевиках», с «глубокой обеспокоенностью о судьбе армянских жителей Карабаха», и призывами к введению санкций против Баку и Анкары.

Правда, все эти резолюции, имея лишь рекомендательный характер, юридически не были обязательны к исполнению, но они в немалой степени отражали общие настроения части политических сил в этой стране.

Поэтому, даже если учесть, что тогдашний глава МИД Нидерландов в ходе дебатов в парламенте выступил против указанной инициативы, отсутствие демонстрации Амстердамом однозначной, четкой и решительной позиции, отражающей реальность и опирающейся на международное право, давало таким радикальным силам больше воли, развязывая им руки.

Президент Ильхам Алиев, назвал решение парламента Нидерландов о применении санкций против Азербайджана несправедливым и несбалансированным, принимая в ноябре 2020 года верительные грамоты нидерландского посла в Баку Паулин Айземан. Глава Азербайджанского государства подчеркнул: «Тот факт, что парламент принимает такое несбалансированное и несправедливое решение, конечно же, не поможет нам наладить более тесные связи». Отметив, что 10 ноября было подписано трехстороннее заявление, положившее конец войне, азербайджанский лидер заявил: «Поэтому мне очень странно, что после подписания самой Арменией заявления о капитуляции было принято такое решение в стране, которая находится далеко от нашего региона. Вы, наверное, знаете, что страны региона поддержали это заявление. Все соседи выразили поддержку этому заявлению. Двое из наших соседей - Россия и Турция - будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому я считаю, что было бы более справедливо, чтобы вы были на нашей стороне, вместо того чтобы быть на другой». «Наверное, вы слышали комментарии Госдепартамента США, Европейского Союза, поддержавших прекращение огня», - сказал Ильхам Алиев.

В свою очередь, посол Нидерландов сообщила о наличии разницы в политической системе страны:

«У правительства есть (своя) позиция, у парламента есть (своя) позиция, и это требует диалога. Сбалансированная позиция правительства не всегда совпадает с позицией парламента».

Тогда – возможно, но, к сожалению, сегодня правительство Нидерландов демонстрирует иной подход, наглядным показателем чего является повестка визита в Армению главы МИД этой страны, и озвученные им заявления. Было бы полезно, если в преддверие визита нидерландская делегация глубже изучила бы историю армяно-азербайджанского конфликта, причины и результаты 44-дневной войны и антитеррористической операции в Карабахе.

Возможно, в этом случае в Амстердаме осознали бы, что достижение устойчивого мира на Южном Кавказе упирается не в подстрекательство реваншистских сил в Армении, а в поддержку сформированных Азербайджаном новых рамок безопасности и сотрудничества в регионе.

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