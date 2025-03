Что скрывает ложь: Стратегическая декларация Армении и Нидерландов - так ли уж она «невинна», как это пытаются преподнести?

На фоне судьбоносных процессов на мировой арене Армения пытается продвигать собственные интересы, ища поддержки покровителей на самых разных континентах, от Азии до Европы.

При этом, интересы эти далеко не миролюбивые, а основаны на реваншистских надеждах.

Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, вернувшись из Индии, где на днях находился с официальным визитом и заявил о заинтересованности Иревана в закупках индийских вооружений, подписал 12 марта Декларацию о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Нидерландами. Документ был подписан в рамках визита в Армению главы МИД Нидерландов Каспара Вельдкампа.

Как сообщают армянские СМИ, на совместной пресс-конференции Арарат Мирзоян заявил, что «документ охватывает многочисленные сферы, предполагает укрепление политических и экономических связей, развитие инфраструктур, сотрудничество в сфере кибербезопасности, в том числе борьбу с гибридными опасностями, верховенство права, и, что не менее важно, контакты между людьми». Также отмечается «содействие усилиям для установления мира и стабильности на Южном Кавказе на основании суверенитета стран, принципа неприкосновенности границ, неприменении силы».

В свою очередь, Каспар Вельдкамп, сообщив о скором открытии посольства в Иреване, отметил, что подписание подобного документа для Нидерландов – «событие выдающееся, и отражает отношение к РА». По его словам, документ не предполагает сотрудничество в военной сфере, тем более поставки вооружений. Стратегическое партнерство не направлено против кого-то, не против Азербайджана и Турции, поспешил уточнить голландский министр.

И вот тут возникает очень интересный вопрос: с чего это вдруг Вельдкамп заговорил о том, чего соглашение не предусматривает? Эта деталь уже сама по себе вызывает подозрения в том, что здесь дело нечисто, особенно с учетом отраженного в документе взаимодействия в «содействии усилиям для установления мира и стабильности на Южном Кавказе».

Впрочем, в Азербайджане прекрасно знают, что именно Армения и ее благодетели подразумевают под этим выражением. Если говорить конкретно о благодетелях европейских, то на ум в первую очередь приходят шпионы из EUMA, которые под якобы «гражданским» характером своей миссии, весьма активно занимаются сбором разведданных. И, кстати говоря, в последнее время евронаблюдатели значительно участили «визиты» к определенным участкам армяно-азербайджанской границы, демонстративно разглядывая в бинокль нашу территорию.

И вот что интересно: сегодня зону деятельности EUMA посетил никто иной, как Каспар Вельдкамп.

Публикация об этом вместе с фотографиями размещена в аккаунте миссии наблюдателей ЕС в Армении в соцсети X. В ней, в частности, говорится, что министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп и возглавляемая им делегация в сопровождении миссии наблюдателей Евросоюза побывал на армяно-азербайджанской границе. «Большая честь принимать министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, посла Нидерландов в Армении Марике Монрой-Винтер и делегацию, посетившую Армению», - отмечается в записи.

Honoured to host Dutch Foreign Minister Caspar Veldkamp, Ambassador Marieke Monroy @marieke_monroy, and the visiting delegation. #EUMA HoM briefed @ministerBZ on the Mission’s activities and current situation during a patrol to border areas. pic.twitter.com/cPAJRp2Q66 — European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) March 12, 2025