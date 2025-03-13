Внесены изменения в правила перевозки пассажиров в такси
Постановлением Кабмина внесены изменения в правила проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом.
Согласно постановлению, перевозка пассажиров легковыми автомобилями такси осуществляется перевозчиками, имеющими соответствующую лицензию, за оплату на основании показаний таксометра или программного обеспечения с функциями таксометра при подключении к сервису заказа такси.
Запрещается осуществлять перевозки пассажиров такси без регистрационных номеров или с номерами, принадлежащими другим лицам, а также требовать дополнительную плату сверх цены, определяемой таксометром или программным обеспечением с функциями таксометра.
Перевозка пассажиров легковыми автомобилями такси должна осуществляться по нерегулярному маршруту на основании заказа любого лица в пределах территориальных границ, указанных в разрешении.
Источник: Qafqazinfo