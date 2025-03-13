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Пакт ООН во имя будущего: выстраивание нового глобального консенсуса - ФОТО

First News Media19:30 - Сегодня
Пакт ООН во имя будущего: выстраивание нового глобального консенсуса - ФОТО

В Баку проходит последнее панельное заседание первого дня XII Глобального Бакинского форума «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности», проходящего под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организованного Международным центром Низами Гянджеви.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на панельном заседании на тему «Пакт ООН во имя будущего: выстраивание нового глобального консенсуса», проходящем под модераторством постоянного представителя Боснии и Герцеговины при ООН, бывшего премьер-министра этой страны, бывшего заместителя премьер-министра Златко Лагумджии, выступила Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова.

На заседании будут заслушаны выступления заместителя генерального секретаря ООН по вопросам политики Гая Райдера (в видеоформате), заместителя генерального директора Международного союза электросвязи Томаса Ламанаускаса, заместителя генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководителя Департамента ядерных наук и применений Нажата Мохтара, президента 77-й Генеральной Ассамблеи ООН Ксабы Короси, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Асада М.Хана, главного советника Президента Турецкой Республики по национальной безопасности и внешней политике Акифа Чагатая Кылыча, бывшего президента Венгрии Каталин Новак, бывшего вице-президента Всемирного банка Хафеза Ганема и бывшего президента Словении Борута Пахора.

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