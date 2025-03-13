Пашинян: Армения и Азербайджан не будут размещать силы третьих стран на границе

Иреван и Баку после подписания мирного соглашения не будут размещать на границе между ними силы третьих сторон.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мирный договор не содержит ни одного пункта, где бы говорилось про гражданскую миссию ЕС в Армении. Там речь идет о неразмещении третьих сил. Причем это касается как Армении, так и Азербайджана", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будут ли выведены европейские наблюдатели с армянской стороны границы с Азербайджаном после подписания мирного договора.