Киев начал принудительную эвакуацию жителей из Сумской области
Власти Сумской области на севере Украины приняли решение о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района.
Об этом сообщается в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Сумской обладминистрации.
"В связи с обострением оперативной ситуации на территории области <...> сегодня на заседании Совета обороны области по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района. В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей", - говорится в сообщении.
Источник: ТАСС
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