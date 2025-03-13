Больницы АЖД передаются в распоряжение государственных структур

В соответствии с постановлением Кабинета министров от 21 августа 2024 года, медицинские учреждения ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) будут переданы в ведение соответствующих государственных органов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на газету «Vergilər» Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, в связи с этим начался процесс передачи больниц.

В результате реорганизации ООО «Бакинская железнодорожная больница» войдет в состав Республиканского педиатрического центра; ООО «Бакинская железнодорожная поликлиника №1» и ООО «Бакинская железнодорожная поликлиника №2» - Бакинского главного центра здравоохранения; ООО «Алятская железнодорожная больница» - Гарадагского медицинского центра; ООО «Гянджинская железнодорожная больница» —Гянджинской городской объединенной больницы; ООО «Хачмазская железнодорожная амбулатория» — Хачмазской центральной больницы; ООО «Гаджигабульская железнодорожная амбулатория» —Гаджигабульской центральной больницы; ООО «Имишлинская железнодорожная больница» — Имишлинской районной центральной больницы.

Кредиторы ликвидируемых учреждений могут предъявить свои требования в течение 2-х месяцев по следующим адресам: город Баку, Ясамальский район, проспект Наримана Нариманова, 206A (1); Ясамальский район, улица Микаила Мушвига, дом 1M (2); Гарадагский район, поселок Гобустан, массив 4, улица Намига Нифталиева (3); город Гянджа, проспект Низами, 412 (4); город Хачмаз, улица Наримана Нариманова, 303 (5); город Гаджигабул, улица Исмета Гайыбова, 15 (6) и город Имишли, улица Хангусейна Бейлярова, 92 (7).