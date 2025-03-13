Турция выступает за развитие сотрудничества между Бакинским и Анталийским форумами

Турция выступает за развитие сотрудничества между Глобальным Бакинским форумом и турецким Анталийским форумом.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам бывший министр иностранных дел Турции, депутат парламента Мевлют Чавушоглу.

«На Глобальном Бакинском форуме обсудят реалии, с которыми сегодня сталкивается мир. Мы считаем своим долгом принимать участие в подобном мероприятии. Также намерены укрепить сотрудничество между Глобальным Бакинским и Анталийским форумами. В рамках мероприятия также будут обсуждаться перспективы этого сотрудничества», - сказал он.