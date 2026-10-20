На маршруте Баку - Агстафа запустят дополнительные поезда

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» назначит дополнительные рейсы по маршруту Баку - Агстафа - Баку 24 и 25 октября в связи с увеличением пассажиропотока.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом сообщили в компании.

При этом поезда по маршруту Баку – Газах – Баку продолжат курсировать ежедневно в соответствии с действующим расписанием.

Билеты можно приобрести на официальном сайте «Азербайджанских железных дорог», в мобильном приложении ADY Mobile, а также в железнодорожных кассах