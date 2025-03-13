Экс-президент Финляндии: На Xll Глобальном Бакинском форуме мы попытаемся найти способы укрепления многосторонней правовой базы

Обеспечение прав женщин на землю в интересах повышения гендерного равенства, продовольственной безопасности и расширения экономических прав и возможностей, - это то, над чем я тружусь уже долгое время. В настоящее время мы работаем на многосторонней системе, опирающейся на международные законы. И центром этого является Организация объединенных наций.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала экс-президент Финляндии (2000-2012 гг.) Тарья Карина Халонен на полях XII Глобального Бакинского форума.

«Надеюсь, что особенно глобальная многосторонняя система, в частности в сельских местностях, будет обсуждаться и найдет практические решения в рамках нынешнего Бакинского форума. Поэтому я думаю, что мы попытаемся найти способы того, как можно будет ее укрепить», - добавила она.