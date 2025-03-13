Президент Албании: Нам нужен мир, где конфликты урегулированы, а экономика стабильная

Конфликты в разных регионах мира продолжаются.

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Республики Албания Байрам Бегай на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: превращение вызовов в возможности», который проводится под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и организован Международным центром Низами Гянджеви.

Президент Албании заявил, что мир столкнулся не только с политическим кризисом, но также наблюдается экономический спад.

«Мы живем в эпоху, когда сила пытается заменить справедливость, общества терпят крах. Вызовы становятся испытанием для нового мирового порядка, подрывают безопасность.

Мы должны добиться восстановления мира. Нам необходимо работать над защитой границ и безопасности. Транснациональная преступность и другие угрозы требуют нашего сотрудничества.

Мы должны оставаться верными своим ценностям. Нам нужен мир, где конфликты урегулированы, а экономика стабильная».