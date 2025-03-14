Президент Португалии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза назначил на 18 мая проведение внеочередных парламентских выборов в республике.

Трансляцию выступления главы государства вела телерадиокомпания RTP.

Так, ди Соуза объявил о роспуске Собрания республики (однопалатного законодательного органа) и назначении "выборов на 18 мая 2025 года". Это будут третьи парламентские выборы в стране за последние три года.

Решение португальского лидера принято после того, как 11 марта Собрание республики отказало в доверии правительству во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру на фоне политического кризиса, начавшегося в феврале. Тогда в местных СМИ появились сведения о существовании компании Spinumviva, принадлежавшей семье главы кабмина. Компания была основана, когда Монтенегру не принимал активного участия в политике.

Постепенно в прессе появлялась новая информация с утверждениями о том, что предприятие получало платежи от компаний, в которых в прошлом работал Монтенегру.

На фоне скандала премьер, занявший свой пост в апреле 2024 года, заявил, что его кабмин готов поставить вопрос о доверии правительству, чтобы парламент подтвердил наличие условий для дальнейшего руководства страной.

Источник: ТАСС