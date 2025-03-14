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МИД Казахстана приветствует завершение переговоров Баку и Иревана по мирному соглашению

First News Media15:05 - Сегодня
МИД Казахстана приветствует завершение переговоров Баку и Иревана по мирному соглашению

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением в связи с завершением переговоров по Мирному соглашению между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

В заявлении говорится: «Республика Казахстан приветствует заявления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерства иностранных дел Республики Армения о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Выражаем уверенность, что достигнутые договорённости и подписание данного исторического документа станут важным шагом на пути к нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также обеспечению стабильности, безопасности и процветания всего региона Южного Кавказа.

Республика Казахстан вновь подтверждает свою решительную поддержку усилиям, направленным на продолжение конструктивного диалога между двумя странами с целью установления прочного и долгосрочного мира».

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