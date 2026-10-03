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Абсолютный суверенитет и независимость

Редакция 1news18:43 - Сегодня
Абсолютный суверенитет и независимость

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: страница Ф.Мамедова на фейсбуке

Первые впечатления от выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на съезде правящей партии «Йени Азербайджан»

Речь Президента Ильхама Алиева можно охарактеризовать как программная, в котором можно найти ответы на вопросы о будущей траектории развития Азербайджанской Республики. Краеугольным постулатом, вокруг которого выстроилась логическая цепь умозаключений, выступил абсолютный суверенитет Азербайджана. Внутренняя и внешняя политика, политика безопасности, идеологическая основа государственности, экономическая модель развития - все подчинено цели обеспечения независимости и суверенитета Азербайджана как абсолютной ценности государственности. Это базовый принцип, который стоит выше любых временных политических или экономических интересов.

Ретроспектива политической истории Азербайджана последних 40 лет с упоминанием, что 3 политических деятелей Азербайджана после непродолжительного периода руководства страной ретировались заграницу, оставив после себя разруху в экономике, потерянные территории, гражданскую войну и миллион беженцев. Данный исторический экскурс является демонстрацией того, что было и к чему мы пришли благодаря политики Национального Лидера Гейдара Алиева, которую продолжает Президент Ильхам Алиев. Главной целью десятилетий упорного труда было последовательное государственное и нациестроительство, опирающееся на независимость и суверенитет.

Следует подчеркнуть, что независимость и суверенитет являлся основой политики в период оккупации территорий Азербайджана. В этот непростой период происходило наполнение содержанием смыслов государственности. В первый день 44-дневной войны никто в Азербайджане не сомневался в его исходе, а до сентября 2023 года не было сомнений и в восстановлении полного суверенитета Азербайджана.

А что дальше?!

Президент Азербайджана отвечает и на этот вопрос. В сложнейший период крушения международной системы безопасности Азербайджан формирует архитектуру безопасности на основе внутренней консолидации, усиления безопасности на земле, усовершенствования вооруженных сил, эффективной дипломатии, выстраивания форматов союзничества, стратегического партнерства и добрососедства. В основе данного подхода лежит повышение ответственности за свою географию, равноправные взаимоотношения, реализация проектов стратегического содержания, совпадение интересов.

Президент Ильхам Алиев отметил, что за год были оформлены стратегические партнерства с двумя сверхдержавами: США и Китаем. Баланс на глобальном уровне совмещается с балансом на региональном уровне. Отсутствие блокового мышления, то есть перекладывание функций государства на более сильного союзника, является производной от понятия суверенитет и независимость.

Сила как основа для мира

Именно так можно охарактеризовать часть речи Президента Азербайджана относительно взаимоотношений с Арменией. Напоминание о периоде оккупации, трансформирующемся подходе властей Армении в период до, во время и в первые годы после войны, является показательным с точки зрения понимания восприятия Азербайджана современного периода мирной повестки.

Идеологическая безопасность как основа суверенитета и независимости на новом историческом этапе

Президент Ильхам Алиев привлек внимание к теме идеологической безопасности, фактически приравняв ее к физической безопасности. Информационные атаки, которые стали частью нашей действительности, проводятся с целью влияния на Азербайджан изнутри. Это не борьба смыслов, не конкуренция идей и не инициация дискуссии относительно будущего вектора развития государства. Информационные атаки нацелены на раскол общества, изменения образа жизни, стимуляцию вовлечения Азербайджана в глобальную и региональную конфронтацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ясно и доходчиво ответил на эти попытки. Никто не может навязывать нам образ жизни, который сформировался в этой географии и является гармоничным для нашего общества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан будет сопротивляться атакам идеологического характера ровно также, и с той же решительностью, как если бы это были атаки на территорию Азербайджана.

Мы живем в историческом периоде, когда экономические развитые страны оказались не способны защитить себя. Страны тратят десятки и сотни миллиардов долларов на вооружения, в то время как населения этих стран не проявляет желания защищать собственную безопасность. Военно-политические блоки переживают кризисы, связанные со странами, вокруг которых эти самые блоки формировались. И в этот период у многих стран появилась необходимость в повышении той самой независимости и суверенитета, о которых отмечает Президент Ильхам Алиев.

Несомненно, речь Президента Ильхама Алиева требует более глубокого осмысления, детализации и выводов.

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