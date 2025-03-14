Британия требует от России идти на перемирие с Украиной без условий

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми потребовал от России пойти на перемирие с Украиной без предварительных условий.

Об этом он заявил на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, передает Daily Mail.

«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — заявил Лэмми.

Он добавил, что лидеры стран «Большой семерки» солидарны во мнении о том, что президенту России Владимиру Путину якобы нельзя позволить «менять правила игры».

Источник: Gazeta.Ru