AZAL возобновляет рейсы в Самарканд: Билеты уже в продаже

Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL с 1 апреля возобновляет регулярные рейсы в Самарканд — один из уникальных городов Востока.

Как сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines, авиабилеты по маршруту Баку-Самарканд-Баку уже в продаже.

Рейсы из Баку в Самарканд будут выполняться по вторникам и субботам, а в обратном направлении — по средам и воскресеньям. Теперь у пассажиров AZAL есть прекрасная возможность открыть для себя этот культурный и исторический центр Узбекистана.

Отправляйтесь в путешествие с AZAL и окунитесь в древнюю атмосферу города!

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентов AZAL.