В рамках Глобального форума состоялось панельное заседание на тему «COP29: Прорыв для Белена – ускорение трансформации» - ФОТО

XII Глобальный Бакинский форум на тему «Переосмысление мирового порядка: превращение вызовов в возможности», проводимый в Баку под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви, 14 марта продолжил работу панельными заседаниями.

На панельную сессию «CОР29: Прорыв для Белена - ускорение трансформации», проведенную при модераторстве члена Совета директоров Fortescue Ltd, бывшего вице-президента компании ExxonMobil, руководителя глобальной кампании против торговли людьми Джина Бадершнайдера, был приглашен бывший премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон. Он выступал на заседании в видеоформате. В своей речи Б.Джонсон отметил, что на Глобальном Бакинском форуме обсуждаются вопросы, волнующие весь мир. «Каждый из нас должен думать о будущем и вносить свой посильный вклад. Если мы хотим жить лучше на планете, то должны сделать для этого все необходимое», - сказал Борис Джонсон.

Мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф отметила, что социальные решения могут изменить будущее. По ее словам, большая часть топлива используется в городах: «Это показывает важность включения городов в социальные дискуссии. Мы должны учитывать это при обсуждении социальных решений».

Председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса отметила, что основной целью обсуждений является разработка детальных дорожных карт для каждой страны. По ее словам, правильное формирование таких карт к 2050 году приведет страны и их экономики к климатической нейтральности и устойчивости к изменению климата.

Депутат Милли Меджлиса, лидер высокого уровня по климату на СОР29 Нигяр Арпадараи в своем выступлении заявила, что гордится успешными результатами Климатического саммита в Баку: «Мы собрали в рамках СОР29 представителей многих сторон и продемонстрировали важность достижения соглашения. Азербайджан обладает достаточно широким потенциалом в области возобновляемой энергии. Помимо энергии ветра и солнца, мы также изучаем другие источники, такие как геотермальная энергия».

Председатель Законодательного собрания Тонги лорд Факафануа подчеркнул, что устойчивые решения важны для предотвращения изменения климата. Отметив, что проблема климата является глобальной для всего мира, лорд Факафануа добавил, что откладывание борьбы с изменением климата походит на самоубийство.

Президент Всемирной Ассоциации экономистов в области окружающей среды и ресурсов, председатель Глобального климатического центра ООН SDSN, директор Ae4ria Фоебе Кондури отметила, что борьба с изменением климата является глобальной проблемой, актуальной для всего мира: «Обсуждаемые здесь вопросы являются вызовом для всех. Изменение климата ведет к разрушению все отрасли». Она отметила важность надлежащего финансирования мер по борьбе с изменением климата.

Бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, экс-министр иностранных дел Таджикистана Рашид Алимов поздравил Азербайджан с успешными итогами COP29. Он добавил, что конференция СОР29 создала инновационные подходы в борьбе с изменением климата для всего мира. «Хотя многие страны взяли на себя обязательства по борьбе с изменением климата, необходимо понимать, что реалии стремительно меняются, потому что частота климатических изменений увеличилась, и это порождает множество чрезвычайных ситуаций. Каждый год страны Центральной Азии сталкиваются со стихийными бедствиями. К сожалению, рост числа стихийных бедствий также создает пробелы в финансировании».

Президент организации Liberal International, вице-президент COP21, специальный представитель Королевства Марокко по вопросам изменения климата, лидер СОР29 по климату Хакима эль-Хайт отметила приоритетность борьбы с изменением климата. По ее словам, ежегодно во многих частях мира жертвами климатического кризиса становятся 100 тысяч человек. «Если этого не предотвратить, число погибших будет расти», - сказала она.

Глава климатической и энергетической практики WWF, президент СОР20, экс-министр окружающей среды Перу Мануэль Пульгар-Видаль подчеркнул важность новых шагов в рамках климатических мер. Он отметил, что новые решения могут быть достигнуты только благодаря совместным усилиям.

Панельное заседание продолжилось тематическими дискуссиями.

Источник: АЗЕРТАДЖ