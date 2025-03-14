Экс-глава МИД Израиля призывает к созданию нового правительства Палестины

На Ближнем Востоке необходимо создать новое, свободное от терроризма правительство Палестины.

Как сообщает 1news.az, такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни в своем выступлении на XII Глобальном Бакинском форуме.

По ее словам, как в Израиле, так и в Палестине есть достаточно людей, готовых пойти на компромисс.

Ливни также подчеркнула важность создания правительства, которое будет представлять палестинцев и защищать их законные интересы.

Она отметила необходимость создания нового, свободного от терроризма правительства Палестины и добавила, что такие страны, как Египет и ОАЭ, выразили готовность внести свой вклад в этот процесс.

Ливни также считает, что Азербайджан может сыграть свою роль в этом процессе.