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Состоялась церемония вручения Международной премии Низами Гянджеви - ФОТО

First News Media00:10 - Сегодня
Состоялась церемония вручения Международной премии Низами Гянджеви - ФОТО

В рамках XII Глобального Бакинского форума, проходящего под патронажем Президента Азербайджанской Республики и организованного Международным центром Низами Гянджеви, 13 марта состоялась церемония вручения Международной премии Низами Гянджеви.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, а также авторитетные делегаты, присоединившиеся к работе XII Глобального Бакинского форума.

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в своем видеообращении подчеркнул значимость форума и затронул глобальные вызовы.

Экс-президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель и Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отметили важную роль Глобального Бакинского форума в обсуждении проблем мирового масштаба.

Был проведен обмен мнениями на тему «Куда мы движемся?» Участники мероприятия поделились своими мыслями по ключевым вопросам, стоящим перед современным миром.

Затем было объявлено имя лауреата Международной премии Низами Гянджеви за 2025 год.

Международная премия была присуждена послу доброй воли ЮНЕСКО Ким Фук Фан Тхи.

Награду вручили бывший президент Латвии (1999–2007), сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга и бывший президент Финляндии (2000–2012) Тарья Каарина Халонен.

Лауреат отметила, что для нее большая честь быть удостоенной столь почетной награды и выразила готовность и впредь поддерживать благородную миссию Международного центра Низами Гянджеви.

Отметим, что Международная премия Низами Гянджеви была учреждена в 2012 году. Она вручается выдающимся личностям и организациям, которые воплощают в себе общечеловеческие ценности, пропагандируемые в произведениях великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

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