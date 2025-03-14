Кабмин о борьбе с коррупцией в 2024 году: 43 человека задержаны с поличным, 158 дел направлены в суд

В 2024 году Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре были задержаны 43 человека в момент совершения коррупционных преступлений.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров о работе правительства за 2024 год.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 8 лиц, находившихся в розыске по подозрению в коррупции.

Всего за 2024 год Главным управлением было завершено предварительное следствие по 203 уголовным делам в отношении 290 фигурантов. Из них 158 дел, фигурантами которых являются 226 человек, были направлены в суды для дальнейшего рассмотрения.

Среди переданных в суд дел 29 касались присвоения и растраты с использованием служебного положения (40 фигурантов), 40 - мошенничества с использованием служебных полномочий (55 человек), 12 - злоупотребления должностными полномочиями (16 фигурантов). По факту получения взяток (пассивного взяточничества) в суд направлено 15 дел в отношении 21 человека. Еще 15 дел касались незаконного влияния на решения должностных лиц (21 фигурант).

Кроме того, Главным управлением расследовались 14 дел по легализации имущества, полученного преступным путем (21 человек), а также 10 дел о присвоении полномочий должностного лица (11 фигурантов).

Источник: Report