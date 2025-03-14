Джастин Трюдо сообщил о завершении работы в должности премьер-министра Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что 13 марта станет последним днем его работы в этой должности.

"Может это и последний мой день в этом офисе, но я всегда буду безоговорочно оставаться истинным канадцем", - сказал Трюдо в видеообращении, размещенном в Х. Он добавил, что был горд служить Канаде и ее народу.

Ранее телеканал CTV сообщил, что 14 марта будущий премьер-министр Канады Марк Карни примет присягу и возглавит канадское правительство. По его данным, церемония состоится в 11:00 по времени Оттавы (18:00 мск) в резиденции генерал-губернатора Канады Мэри Саймон. Вместе с Карни присягу принесут члены его кабинета министров, однако до сих пор не ясно, кто в него войдет. Источники телеканала сообщали, что действующий премьер-министр Трюдо подаст в отставку перед церемонией.

9 марта правящая Либеральная партия Канады выбрала бывшего главу Банка Канады Марка Карни своим новым лидером. Он будет новым премьер-министром до следующих парламентских выборов, которые пока запланированы на 20 октября. Не исключено, что Карни может объявить о досрочных выборах. Ранее Трюдо заявил, что покинет пост председателя правящей партии и уйдет в отставку с должности премьера, но только после избрания нового лидера либералов. Трюдо занимает пост главы правительства с 2015 года.

Источник: ТАСС