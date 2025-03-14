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Али Асадов: В прошлом году был принят ряд важных решений по увеличению социальных выплат

First News Media13:20 - Сегодня
Али Асадов: В прошлом году был принят ряд важных решений по увеличению социальных выплат

В 2024 году был принят ряд важных решений по увеличению социальных выплат в целях усиления социальной защиты населения, в частности повышения покупательной способности и реальных доходов малообеспеченной группы населения.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе представления отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 2024 году на проходящем 14 марта заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр сообщил, что в 2024 году 39 проц расходов государственного бюджета, или 14,6 миллиарда манатов, были направлены на финансирование социальных расходов в целях усиления социальной защиты населения.

Он отметил, что в 2024 году средний размер пенсии по стране увеличился на 12 проц, пенсии по возрасту - на 11,3 проц, а прожиточный минимум был установлен в размере 270 манатов (рост на 9,8 проц). Средний размер ежемесячной социальной помощи на семью составил 475 манатов.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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