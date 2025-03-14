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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грецией - ФОТО

First News Media00:42 - Сегодня
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грецией - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 13 марта в рамках XII Глобального Бакинского форума встретился с членом парламента Греческой Республики Димитрисом Аврамопулосом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Грецией, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Была подчеркнута значимость таких мероприятий, как Глобальный Бакинский форум, в борьбе с глобальными вызовами, беспокоящими мировое сообщество.

С удовлетворением отмечалось, что Греция была представлена на уровне премьер-министра на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), организованной в Азербайджане в прошлом году, и что подобные контакты на высшем и высоком уровне способствуют развитию взаимного диалога.

Стороны отметили наличие перспектив двустороннего сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, торговлю, энергетическую безопасность, туризм и гуманитарные вопросы.

Было подчеркнуто, что Азербайджан является одним из ключевых партнеров в обеспечении энергетической безопасности Европы. Особое внимание было уделено реализуемым проектам, в частности роли Южного газового коридора в энергетическом сотрудничестве.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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