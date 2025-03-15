В Ленкоране опровергли информацию о том, что директор школы избил 14-летнего ученика

14 марта житель района Ленкорань, Тахмасиб Аскерзаде, сообщил в полицию, что директор школы Ровшан Алиев, в которой учится его 14-летний ребёнок, избил его сына.

Как сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос APA, по заявлению было начато расследование в Ленкораньском городском отделении полиции, и были получены объяснения. Хотя была назначена судебно-медицинская экспертиза, Тахмасиб Аскерзада отказался от прохождения экспертизы, сославшись на то, что у его сына нет повреждений. Позднее он повторно обратился в службу «102» МВД и сообщил, что у него нет жалоб по данному вопросу и попросил приостановить расследование.

Ранее было распространено сообщение о том, что якобы ученик, пришедший во второй урок в средней школе Ленкораньского района, был смертельно избит директором этой школы, и что ребёнка срочно госпитализировали.