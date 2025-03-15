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Лейла Алиева и Арзу Алиева с матерями шехидов приняли участие в ифтаре - ФОТО

First News Media09:25 - Сегодня
Лейла Алиева и Арзу Алиева с матерями шехидов приняли участие в ифтаре - ФОТО

При поддержке Фонда Гейдара Алиева 14 марта был организован очередной ифтар в священный месяц Рамазан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ифтаре приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На ифтар были приглашены члены семей шехидов, участники войны, гази из разных регионов и отдаленных сел Азербайджана.

На церемонии были прочитаны аяты из священного Корана и молитвы за упокоение душ наших шехидов.

Выступавшие говорили о храбрости нашей героической Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и освобождении наших земель от армянской оккупации, героизме сынов Родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Также прозвучали пожелания нашему государству и народу добрых дней, процветания, благополучия, упокоения душ нашим шехидам, здоровья нашим гази, сил представителям доблестной Азербайджанской армии, выражена благодарность руководству страны.

Затем на мероприятии, организованном при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры в рамках проекта «Мой сын - герой» Fire Land Group, выступили известные деятели искусства Азербайджана.

Отметим, что в рамках проектов «Мой отец - герой» и «Мой сын - герой» организуется цикл мероприятий, в которых чтят память наших героев, погибших за Родину, и участвуют их семьи. Подобные мероприятия, проходящие с участием семей шехидов уже охватили ряд районов.

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