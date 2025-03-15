В Азербайджане температура воздуха прогреется до 30 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили 1news.az в Национальной службой гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 19-24° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, в некоторых местах временами будет наблюдаться туман.

Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 20-25° тепла.