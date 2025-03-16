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Матвиенко отправилась с официальным визитом в Азербайджан

Рустам Азимов14:30 - Сегодня
Матвиенко отправилась с официальным визитом в Азербайджан

Делегация Совета Федерации, которую возглавила председатель СФ Валентина Матвиенко, отправилась с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента России.

«В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в Баку также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. Его проведут сопредседатели — первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин и первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов.

Делегация состоит из главы международного комитета СФ Григория Карасина, главы оборонного комитета СФ Владимира Булавина, первого заместителя председателя научного комитета Ильяса Умаханова, первого замглавы социального комитета Жанны Чефрановой, первого замглавы экономического комитета Ивана Абрамова, депутатов Государственной думы и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

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