Фарид Салманов, шантажировавший семью Президента: «Я сожалею о том, что совершил этот поступок» - ВИДЕО

В документальном фильме «Вопрос национальной чести» (“Milli namus məsələsi”), вышедшем на «Real TV» с ведущим Мир Шахином, также представлено интервью Фарида Салманова, занимавшегося шантажом путём распространения ложной информации о семье Президента Азербайджана.

В своём интервью он заявил, что находился за пределами страны.

«Я не был в Азербайджане, находился за границей. Оттуда выдвигал свои требования. Когда появились эти видео и Мехман Гусейнов сообщил о том, что они будут обнародованы, я связался с ним. Хотел сам увидеть эти материалы, однако он мне не ответил.

Через короткое время со мной связались Эльман Алиев и Заки Салимов. Они отправили мне материалы через WhatsApp. Когда я их увидел, не поверил, что это Алена Алиева, не счёл, что она на них похожа. Однако Эльман Алиев сказал, что это видео Алены Алиевой.

Я сожалею о том, что совершил этот поступок. Это было неправильно», — отметил он.

