МИД: Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в Азербайджане

Один из двух японских граждан, ранее задержанных на территории Ирана, был освобожден и в настоящее время находится в Азербайджане.

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

В эфире местного телевидения он также отметил, что ведется работа над скорейшим освобождением второго соотечественника.

Освобожденный японец был задержан летом 2025 года, однако информация о предъявленных ему обвинениях не раскрывается. Вторым задержанным является руководитель тегеранского отделения японской общественной телерадиовещательной корпорации NHK. Он был задержан 20 января.

