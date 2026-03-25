Обсуждено развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с Председателем Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей Цао Личжи, сообщает 1news.az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Тепло приветствовавший спикера азербайджанского парламента Цао Личжи поблагодарил С.Гафарову за визит и участие в Боаоском Азиатском Форуме. Он отметил, что визит спикера Милли Меджлиса в Китай с целью участия в данном Форуме свидетельствует о значимости, которую Азербайджан придаёт двусторонним отношениям, а также о поддержке Форума азербайджанской стороной.

Выразив удовлетворение развитием дружественных отношений двух стран, опирающихся на глубокие исторические корни, а также выстроенных на прочном фундаменте и отвечающих фундаментальным интересам народов двухз стран, председатель Постоянного Комитета Цао Личжи сказал, что отношения между Азербайджаном и Китаем неизменно выделялись взаимным уважением и поддержкой с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем.

Как отметил Цао Личжи, отношения в последние годы возвысились до уровня стратегического партнёрства под мудрым руководством президентов двух стран. Были упомянуты состоявшиеся в прошлом году две встречи лидеров Азербайджана и Китая, как и намерение Всекитайского Собрания Народных Представителей работать совместно с парламентом Азербайджана над поддержкой этой деятельности глав государств.

С.Гафарова выразила признательность за щедрое гостеприимство и тёплые слова в адрес Азербайджана, с удовольствием вспомнив предыдущие встречи с Цао Личжи на полях проходивших в различных странах международных мероприятий. Отметив, что данный визит является её первым визитом в Китай в качестве спикера Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, спикер выразила уверенность в том, что этот визит внесёт вклад в дальнейшее расширение отношений между парламентами двух стран и также в увеличение числа взаимных визитов.

Упомянув то, что в будущем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что отношения двух стран всегда строились на основе дружбы, взаимоуважения и взаимоподдержки, и что ныне азербайджано-китайское сотрудничество продолжает расширяться по многим направлениям.

Как подчеркнула С.Гафарова, эти отношения в последнее время перешли на новый этап, и Президент Ильхам Алиев придаёт большое значение укреплению сотрудничества между двумя странами. Стороны подчеркнули важность роли искренних отношений, взаимного уважения и доверия между лидерами двух стран в развитии партнёрства. Она упомянула визиты Президента Ильхама Алиева в Китай в 2025 году и подписание Совместного Заявления о Всестороннем Стратегическом Партнёрстве в ходе государственного визита, состоявшегося в апреле прошлого года.

В ходе беседы была выражена и взаимная поддержка в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Спикер Милли Меджлиса заявила о неизменно твёрдой поддержке Азербайджаном политики «Единого Китая», тогда как Китай, в свою очередь, всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Цао Личжи отметил, что высоко ценит поддержку Азербайджаном политики «Единого Китая», позиции Китая в отношении Тайваня и автономных регионов Гонконг и Синьцзян-Уйгур, а также сделанные в этом направлении заявления. Он также поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан Китая из Ирана.

На встрече было подчёркнуто, что Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших инициативу «Один Пояс, Один Путь», и что китайская сторона высоко это ценит. Как заявила С.Гафарова, Азербайджан сегодня является важным транспортным узлом в Евразии. Средний коридор стал надёжным, безопасным и эффективным маршрутом, соединяющий Китай с Европой через Каспийское море.

Вместе с тем, выражалось удовлетворение совместной работой в сферах торговли, транспорта и коммуникаций, а также ростом грузоперевозок по транскаспийскому коридору. Цао Личжи отметил, что Китай заинтересован в развитии отношений и в таких областях, как цифровое развитие, искусственный интеллект и зелёная энергетика. Взаимная отмена визового режима и возможности, созданные в результате открытия прямых авиарейсов между двумя странами, будут способствовать дальнейшему развитию отношений.

В ходе беседы отмечалось участие Азербайджана и Китая в Глобальном юге. Как сказал Цао Личжи, неуклонно растёт международная роль Азербайджана. Он заявил о намерении Китая ещё более расширять поддержку Азербайджана и координацию на международном уровне. Было отмечено, что Китай также поддерживает членство Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества и председательство страны в Совещании по Взаимодействию и Мерам Доверия в Азии.

Далее на встрече было уделено внимание вопросам гуманитарного и культурного сотрудничества, и отмечалось, что связи в этой сфере сближают народы двух стран. По словам спикера Милли Меджлиса, между Азербайджаном и Китаем успешно реализуются проекты в культурной сфере. Она высоко оценила сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Китайской Народной Ассоциацией Дружбы с Зарубежными Странами.

Собеседники уделили внимание и межпарламентскому сотрудничеству, отметив, что связи в этой области занимают важное место в углублении отношений между двумя странами. Спикер отметила, что встречи Президента Ильхама Алиева с Председателем Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей в ходе государственного визита в Китай свидетельствуют о значимости, придаваемой этим связям.

Было подчёркнуто наличие активного и плодотворного сотрудничества между парламентами двух стран. Регулярно осуществляются взаимные визиты на уровне спикеров и парламентских делегаций, а депутаты участвуют в международных мероприятиях, организуемых парламентами Азербайджана и Китая. Депутаты также поддерживают регулярные контакты в рамках межпарламентских организаций, оказывают друг другу взаимную поддержку и обмениваются мнениями. Были высказаны разделяемые обеими сторонами взгляды на важность дальнейшего расширения этих связей и наращивания контактов в будущем; рассматривались возможности развития институциональных связей между комитетами законодательных органов и расширения сотрудничества по различным направлениям.

Цао Личжи поведал об итогах 14-й сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей и принятых на ней решениях, а также о достигнутых Китаем социально-экономических успехах. Он заявил, что Китай готов делиться этими достижениями с дружественными странами, в том числе с Азербайджаном.