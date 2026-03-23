Человек, шантажировавший семью Президента - внук известного азербайджанца? - ФОТО - ВИДЕО

Выясняются новые подробности о личности задержанного СГБ человека, занимавшегося шантажом путём распространения ложной информации о семье Президента Азербайджана.

Как сообщалось, это гражданин Азербайджана Фарид Ильгар оглу Салманов, 1976 года рождения. Его имя было названо в документальном фильме «Вопрос национальной чести» (“Milli namus məsələsi”), продемонстрированном в воскресенье на «Real TV».

Скорее всего, речь идет о внуке выдающегося азербайджанского геолога Фармана Салманова (1931-2007 гг.), имя которого вошло в историю как первооткрывателя сибирской нефти, и именем которого назван Сургутский аэропорт в России.

Согласно Википедии и комментариям в соцсетях знакомых к семье людей, Фарид Салманов – сын старшего сына Фармана Салманова - Ильгара Салманова (1948-2016 гг.).

На фото: Фарман Салманов

В документальном фильме «Вопрос национальной чести» также был озвучено голосовое сообщение сестры Фарида Салманова, которая пыталась отговорить брата от участия в клеветнической кампании: «Фарик, ты что делаешь глупости? Перестань это делать. Ты подставляешь всю нашу семью, ты понимаешь, что ты делаешь вообще, что ты творишь?»

«Пожалуйста, одумайся. Не иди на поводу у каких-то блогеров, непонятных людей. Им на тебя наплевать, понимаешь? Они твоими руками хотят это сделать. Но пострадаешь в итоге ты, твоя семья. Подумай о том, что ты делаешь. Одумайся. Эти люди тебя используют, ты как мишень для них. Они тебя используют в своих целях, а ты веришь им. Неужели ты такой наивный? Что творишь, ты понимаешь, с кем ты связался, что ты вообще делаешь», - сказала она.

Отмечается, что в ходе расследования, проведённого Службой государственной безопасности, возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана, 1976 года рождения, Фарид Ильгар оглу Салманов, вступив в преступный сговор с другими лицами, действуя в составе группы по предварительному сговору, выдвигал требования о передаче крупных денежных сумм под угрозой распространения заведомо ложных и порочащих сведений о других лицах.

Так, Фарид Салманов, вступив в преступную связь с гражданами Азербайджана Эльманом Ягуб оглу Алиевым, Мамедзаки Мамед оглу Салимовым и другими, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью вымогательства особо крупных денежных средств под угрозой распространения ложной информации о членах семьи Президента Азербайджана, в соответствии с заранее достигнутой договорённостью, 11 февраля 2026 года посредством зарегистрированного на его имя аккаунта в социальной сети Facebook направил голосовые сообщения в раздел сообщений страницы «Sancaq media», принадлежащей Мехману Рафик оглу Гусейнову.

Посредством этих сообщений он установил контакт с целью использования фальшивых видеоматериалов, якобы содержащих изображение Алены Алиевой, частично продемонстрированных 3 февраля 2026 года на указанной странице, а также на странице «Haqsızlığa susma» в социальной сети YouTube, управляемой Габилом Амрах оглу Мамедовым.

