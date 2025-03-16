Трамп рассказал, когда будут рассекречены документы об убийстве Кеннеди

Администрация США рассекретит и опубликует еще один архив материалов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди в течение нескольких недель.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью в программе Full Measure, пишет ТАСС.

Он напомнил, что во время своего первого президентского срока уже рассекретил часть материалов. По его словам, с тех пор были обнаружены еще 2 тысячи документов, касающихся смерти Кеннеди.

Трамп отметил, что архив будет опубликован через «несколько недель».

Источник: Gazeta.Ru