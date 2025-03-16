Премьер-министр Канады Карни провел телефонный разговор с Зеленским

Недавно вступивший в должность премьер-министр Канады Марк Карни 15 марта провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой правительства Великобритании Киром Стармером.

Карни сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter), что целью его звонков было обсудить путь к миру в Восточной Европе.

«Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине», — написал он.

При этом канадский премьер пообещал усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций и обеспечить военную помощь киевскому режиму.

Источник: Iz.Ru