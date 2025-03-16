Турал Садыглы вызван в Генеральную прокуратуру
Турал Садыглы вызван в Генеральную прокуратуру.
В информации, предоставленной Генеральной прокуратурой телеканалу İTV, говорится,что Туралу Садыглы вынесено предупреждение в соответствии с требованиями статьи 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса АР.
Турал Аловсатович Садыглы вызван в Управление расследований Генеральной прокуратуры.
Он обязан явиться 15 апреля 2025 года, в 14:00 в административное здание Следственного управления Генпрокуратуры, имея при себе удостоверение личности.
Источник: АПА
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