Китай подписал торговые соглашения с Украиной
КНР подписала с Украиной два договора о сотрудничестве в сфере поставок сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов.
Об этом сообщает китайское издание Sohu, отмечая, что «Пекин щедро предоставил противнику России два крупных преимущества».
В материале подчеркивается, что действия Китая не являются антироссийскими и продиктованы исключительно экономической выгодой. По данным издания, соглашения связаны со стремлением Пекина диверсифицировать импорт продовольствия на фоне обострения торговых противоречий с США.
«Китай расширяет каналы поставок, чтобы снизить зависимость от нестабильных партнерств», — пояснил источник.
Источник: Gazeta.Ru
265