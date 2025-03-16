КНР подписала с Украиной два договора о сотрудничестве в сфере поставок сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов.

Об этом сообщает китайское издание Sohu, отмечая, что «Пекин щедро предоставил противнику России два крупных преимущества».

В материале подчеркивается, что действия Китая не являются антироссийскими и продиктованы исключительно экономической выгодой. По данным издания, соглашения связаны со стремлением Пекина диверсифицировать импорт продовольствия на фоне обострения торговых противоречий с США.

«Китай расширяет каналы поставок, чтобы снизить зависимость от нестабильных партнерств», — пояснил источник.

Источник: Gazeta.Ru