Матвиенко вручила орден Дружбы спикеру парламента Азербайджана Гафаровой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила орден Дружбы спикеру Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой.

Как говорится в указе президента РФ Владимира Путина о награждении, Гафарова была отмечена «за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений».

«Мы считаем Сахибу Алиевну, как и руководство Азербайджана, большим другом России. И все, что мы делаем с ней вместе, - во имя наших народов, потому что дружба, стратегическое партнерство, союзничество, наше сотрудничество - это отвечает интересам наших народов. И парламенты наших стран, и председатель Милли Меджлиса вносят огромный вклад в реализацию договоренностей лидеров наших стран и продвижение взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших граждан», - сказала Матвиенко, вручая награду.

Матвиенко прибыла в Баку 16 марта с официальным визитом во главе делегации СФ.

Источник: ТАСС