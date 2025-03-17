Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Северной Македонии Гордане Силяновске-Давковой в связи с трагическим событием в Кочани.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемая госпожа Президент,

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате трагического инцидента, произошедшего в городе Кочани.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Северной Македонии, желаю выздоровления раненым».