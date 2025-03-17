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Наша цель - рассказать аудитории вузов о вопросе возвращения в Западный Азербайджан - председатель Общины

First News Media19:35 - Сегодня
Наша цель - рассказать аудитории вузов о вопросе возвращения в Западный Азербайджан - председатель Общины

Община Западного Азербайджана продолжает свою деятельность в связи с возвращением в Западный Азербайджан. Наша цель - донести этот вопрос до аудиторий вузов.

Молодежный совет Общины Западного Азербайджана эффективно работает в этом направлении. Наша главная цель здесь состоит в том, чтобы молодежь должным образом информировалась о вопросе возвращения в Западный Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на состоявшемся в Университете ADA "круглом столе" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет".

Он отметил, что будущее в данном вопросе зависит от осведомленности молодежи о нем, и как она присоединится к этому процессу.

"Община Западного Азербайджана с первого дня борется за возвращение на наши исконные земли мирным, достойным и безопасным путем. В связи с этим мы неоднократно обращались к руководству Армении, международным организациям, и наше требование заключается в том, что эти основные права беженцев из Западного Азербайджана должны быть обеспечены. Каждый человек имеет право жить на родине своих предков, свободно посещать эти земли. Наше обращение к руководству Армении еще раз демонстрирует наши мирные намерения. К сожалению, руководство Армении до сих пор не ответило нам. Хотя ряд международных организаций в некоторой степени отреагировал, реальных действий не последовало", - сказал он.

По его словам, Община и впредь будет продолжать эту работу. Этот вопрос уже является общенациональным вопросом всего азербайджанского народа, азербайджанцев мира.

"Наша твердая позиция заключается в том, что этот вопрос должен быть реализован. Община Западного Азербайджана будет продолжать эту деятельность до тех пор, пока наши люди не вернутся мирным путем на нашу историческую землю - Западный Азербайджан", - сказал А.Алекберли.

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