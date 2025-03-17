Австралия заявила о готовности отправить войска в Украину

Австралия готова отправить «миротворческий контингент» своих военнослужащих в Украину, заявил глава правительства страны Энтони Альбанезе, сообщает ТАСС.

Премьер-министр в очередной раз высказался о «твердой и неизменной» поддержке Киева. По его словам, Австралия открыта для рассмотрения любых запросов об участии в будущих миротворческих усилиях в Украине.

Альбанезе подчеркнул, что отправка миротворческого контингента соответствует национальным интересам Австралии, так как происходящее в Евроатлантике имеет серьезные последствия и для Индо-Тихоокеанского региона.

Глава правительства напомнил, что Канберра уже направила 1,5 млрд австралийских долларов ($950 млн) на помощь Киеву и обучение украинской армии. Альбанезе отметил, что Австралия, исходя из своих возможностей и сравнительных преимуществ, будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут отправить военный контингент своих миротворцев в украинские города Киев, Львов и Одессу.

Источник: ТАСС