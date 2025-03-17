США покидают международную группу по расследованиям в отношении России

США приняли решение выйти из международного центра по расследованию действий России в ходе «специальной военной операции» в Украине.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их информации, сотрудники американского Минюста уведомили об этом ранее своих европейских коллег. Вашингтон официально огласит это решение 17 марта, уточнили собеседники издания.

США присоединились к упомянутой инициативе в ноябре 2023 года при предыдущем хозяине Белого дома Джо Байдене. В администрации президента США Дональда Трампа решение о выходе из этой группы объясняют необходимостью перераспределения государственных расходов, отмечают источники газеты.

Источник: ТАСС